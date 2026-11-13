A Pozzuoli istituito il tavolo tecnico per la tutela del patrimonio di Olivetti

POZZUOLI – Si è svolto ieri, 12 novembre 2026, presso Palazzo Reale di Napoli, un incontro promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e dedicato alla tutela del patrimonio olivettiano di Pozzuoli, alla luce della crisi bradisismica che interessa il territorio dei Campi Flegrei. Nel corso della riunione, la Soprintendente Paola Ricciardi ha formalizzato, attraverso la firma di un apposito decreto, la costituzione del Tavolo tecnico per la tutela del patrimonio olivettiano di Pozzuoli, un organismo di confronto e coordinamento che riunisce la Soprintendenza, il Comune di Pozzuoli, il Comitato Parco Olivetti, Docomomo Italia, l’Archivio Luigi Cosenza, il Dipartimento di Architettura (DiARC) e il Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Architettonici e Ambientali e per la Progettazione Urbana (BAP) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa nasce dalla necessità di individuare strategie condivise per la salvaguardia di un patrimonio di eccezionale valore storico, architettonico e sociale, costituito dallo stabilimento Olivetti, progettato da Luigi Cosenza a partire dal 1951 con la collaborazione di Marcello Nizzoli e con i giardini di Pietro Porcinai, e dal quartiere residenziale INA-Olivetti, realizzato dallo stesso Cosenza tra il 1952 e il 1963.

GLI OBIETTIVI – Si tratta di un insieme unitario che rappresenta una delle più significative testimonianze dell’architettura moderna italiana, nel quale il rapporto tra edifici, spazi aperti, paesaggio e comunità costituisce un elemento fondamentale del progetto originario. La crisi bradisismica in atto, e in particolare gli effetti dell’evento sismico del 31 luglio 2026, hanno reso ancora più urgente la necessità di coniugare la tutela di questo patrimonio con gli interventi di messa in sicurezza, riparazione e miglioramento sismico, soprattutto nel quartiere INA-Olivetti, tuttora abitato. Uno degli obiettivi principali del Tavolo sarà quello di favorire un approccio unitario agli interventi sugli edifici residenziali, individuando criteri e indirizzi condivisi che consentano di rispondere alle esigenze di sicurezza degli abitanti senza compromettere i caratteri architettonici e costruttivi del complesso. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di una collaborazione tra le istituzioni, il mondo della ricerca, i professionisti incaricati degli interventi e la comunità dei residenti, affinché le operazioni di recupero e consolidamento possano rappresentare anche un’occasione per preservare e valorizzare la qualità architettonica del progetto di Luigi Cosenza. In questa prospettiva, entro la fine di novembre è previsto un nuovo incontro con i progettisti incaricati degli interventi sulle diverse palazzine del quartiere, finalizzato a un confronto tecnico sulle soluzioni progettuali e alla definizione di un piano di intervento congiunto, nel rispetto delle caratteristiche originarie del complesso. L’istituzione del Tavolo rappresenta un primo passo verso un percorso di tutela condiviso e partecipato, nel quale la salvaguardia di un’importante eredità dell’architettura del Novecento si accompagna alla necessità di garantire la sicurezza e l’abitabilità degli edifici, riconoscendo nella comunità locale una componente essenziale della conservazione e della trasmissione di questo patrimonio.