BACOLI/ La protesta dei commercianti di Baia contro l’amministrazione: “Non accenderemo le luminarie”

BACOLI – Un vero e proprio grido di allarme, e anche di protesta, arriva dai commercianti di “Baia Impresa”. L’associazione ha annunciato di voler rinunciare alle luminarie natalizie chiedendo di accendere i riflettori sul futuro del territorio. “Quest’anno a Baia – si legge nel comunicato – non ci saranno le luminarie natalizie lungo le strade e non sarà installato il tradizionale albero di Natale a mare. Una decisione condivisa all’unanimità da tutti i commercianti aderenti all’Associazione Baia Impresa, maturata in un momento di profonda incertezza sul futuro del territorio e delle attività economiche che lo animano”. Futuro incerto per le imprese di Baia. “Le questioni ancora aperte sul futuro del porto, il PAD e le prospettive di sviluppo di Baia, – continua il comunicato – unite all’assenza di informazioni e risposte concrete da parte degli organi competenti, stanno alimentando preoccupazione e sfiducia tra chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce a mantenere vivo questo territorio”.

MESSAGGIO DI PROTESTA – Ma non è solo un messaggio sul futuro commerciale e lavorativo di Baia, manche di protesta per essere stati esclusi, per l’ennesima volta, dalle luminarie comunali. “Lo scorso anno – si legge ancora nel comunicato – i commercianti avevano contribuito con entusiasmo all’installazione delle luminarie e alla realizzazione dell’albero di Natale a mare. Quest’anno hanno scelto di fermarsi, non per spegnere lo spirito natalizio, ma per lanciare un messaggio chiaro. Baia è buia, ma non è spenta! È una scelta che vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza. Perché non si può continuare a chiedere agli operatori economici di investire e promuovere il territorio senza offrire loro certezze e prospettive. La nostra non è una rinuncia a Baia, ma un segnale di chi continua a crederci, nonostante tutto. Vogliamo un territorio vivo, valorizzato e con un futuro chiaro. Baia Impresa resta disponibile al confronto e al dialogo con le istituzioni, ma ritiene che sia arrivato il momento di dare risposte concrete a chi, con sacrifici e impegno, continua a tenere accesa l’economia del territorio. Quest’anno non accenderemo le luminarie, ma non abbiamo alcuna intenzione di spegnere la nostra voce”.