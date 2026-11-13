Lezioni di italiano in spiaggia per i piccoli studenti della Rodari-Annecchino di Pozzuoli

POZZUOLI – Gli alunni delle classi seconde D, E, F della scuola Rodari-Annecchino di Monterusciello hanno vissuto una straordinaria esperienza di Outdoor school presso il Lido Varcadoro, trasformando la spiaggia in un’aula a cielo aperto ricca di meraviglie da scoprire. ​I bambini si sono dedicati a un’interessante lezione di italiano all’aria aperta e hanno proseguito con le lezioni di scienze e geografia, esplorando da vicino la “magica posidonia” e scoprendo l’importanza di questa preziosa pianta acquatica per l’ecosistema marino. La giornata scolastica si è poi conclusa con momenti di energia e divertimento grazie alle attività di scienze motorie sulla sabbia. ​Un modo unico per unire la didattica tradizionale al contatto diretto con la natura, stimolando la curiosità, il rispetto per l’ambiente e la socializzazione.