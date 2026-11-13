Uscito dal carcere dopo oltre 20 anni: il boss di via Napoli che può cambiare gli equilibri a Pozzuoli

POZZUOLI – È tornato in libertà dopo oltre 20 anni di carcere Francesco Saverio Di Costanzo, 54 anni, detto “o cecato”, boss di via Napoli. Camorrista “vecchio stampo”, legato al “capo dei capi” Gennaro Longobardi di cui è stato da sempre uno dei maggiori affiliati, attualmente è ritenuto per storia e blasone criminale la figura di spicco della camorra locale. Un nome capace di spostare fin da subito gli equilibri criminali a Pozzuoli. “O cecato” è tornato in libertà in un momento storico che vede attivi sul territorio diversi gruppi criminali composti da giovanissimi, eredi dei clan Longobardi e Beneduce, risultato di quella “camorra liquida” che cambia ripetutamente pelle mantenendo le divisioni territoriali in Monterusciello, Toiano e Via Napoli. In ascesa nei quartieri, sono i figli dei camorristi della seconda generazione proprio dei Longobardi-Beneduce. Puntano sulla droga e sulle estorsioni, che a via Napoli da oltre trent’anni sono nelle mani del clan Di Costanzo che nei decenni è riuscito a mantenere una certa stabilità, facendo leva sulla fedeltà dettata dai legami di sangue tra gli appartenenti. Una storia iniziata negli anni ’80 con l’allora boss Giovanni Di Costanzo, vittima della strage del Molosiglio. Da quel momento lo scettro passò nelle mani del giovane Francesco Saverio, che finora ha trascorso quasi la metà della sua esistenza in carcere.

LO SCENARIO – Tornando agli scenari e agli attuali equilibri sul territorio, consolidata la posizione del clan Di Costanzo che con “o cecato” riacquisterebbe una certa leadership finora nelle mani di cugini e nipoti, a Monterusciello e Toiano sono “i figli di..” a portare avanti nomi e vecchie logiche. Su tutte ci sono la gestione delle piazze di spaccio (tra cui i “600 alloggi” e “Piazza De Curtis” e nei lotti popolari) le forniture di droga ai piccoli pusher che offrono servizi in stile Delivery ricevendo ordini tramite WhatsApp e Telegram e le estorsioni a commercianti e imprenditori, business a cui sono rimasti particolarmente legati i vecchi affiliati. Francesco Saverio Di Costanzo, il boss di via Napoli, è tornato a Pozzuoli dopo una lunga detenzione e dopo un periodo trascorso in casa lavoro. Attualmente non è sottoposto ad alcuna misura di sicurezza.