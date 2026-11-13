POZZUOLI/ Dopo le scosse riapre la chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini

POZZUOLI – «Continuiamo a vivere momenti difficili. La nostra Pozzuoli, ferita dal terremoto del 31 luglio, resta in piedi grazie all’amore e al coraggio dei suoi figli che non si arrendono e attendono giorni nuovi e promesse fatte che trovino nei fatti, attuazioni concrete. Un segno di rinascita vuole essere anche questo: finalmente riapre la nostra chiesa parrocchiale» È questo il messaggio con il quale Don Mario Russo ha annunciato la riapertura della chiesa del Sacro Cuore di Gesù ai Gerolomini, a via Napoli. Si tratta della prima chiesa che riapre ai fedeli dopo la scossa del 31 luglio scorso che ha danneggiato oltre 15 luoghi di culto in tutta la città, mettendo fuori uso tutte le chiese del centro storico, di via Napoli, della parte alta della città fino ad Arco Felice. La riapertura al pubblico è prevista per domenica 15 novembre alle ore 10:00 in concomitanza con la prima delle due messe domenicali.