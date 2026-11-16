Pozzuoli festeggia San Procolo, patrono della città

POZZUOLI – Oggi la città di Pozzuoli celebra il suo santo protettore, San Procolo, uno dei “sette martiri puteolani”. Giornata di festa per la città, con scuole e uffici chusi ma senza le solite celebrazioni a causa del bradisismo.

LA STORIA – San Procolo diacono fu martirizzato nell’anno 305 durante l’epoca delle feroci persecuzioni messe in atto dall’imperatore Diocleziano. In quello stesso anno subirono il martirio, oltre a Procolo, anche i suoi compagni di fede, tra cui i laici Eutichete e Acuzio, S. Gennaro vescovo di Benevento, i diaconi Festo e Sosio e il lettore Desiderio. Secondo la tradizione i sette martiri furono primi rinchiusi nelle prigioni dell’Anfiteatro Flavio e qui miracolosamente le fiere, che dovevano divorare i condannati, si inginocchiarono al loro cospetto. Solo successivamente vennero condannati alla decapitazione nei pressi della Solfatara che secondo la tradizione è avvenuta il 19 settembre del 305.