POZZUOLI – Un pomeriggio di apprensione si è trasformato in una storia a lieto fine a Licola, dove sabato un bellissimo pappagallo Ara, di nome Cookie, è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere scappato dalla propria gabbia e aver trovato rifugio tra gli alberi in via Cuma. A vivere momenti di grande preoccupazione è stato soprattutto il suo giovane proprietario, in attesa di poter riabbracciare il suo amato cocompagno.

L’SOS – La richiesta di intervento è arrivata alle ore 13:10. La squadra dei Vigili del Fuoco di Monterusciello, con sede in via Antonio De Curtis, ha risposto alla chiamata, raggiungendo il luogo dell’intervento in appena dieci minuti. Sul posto sono arrivati due automezzi con una squadra composta da meno di dieci operatori. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per individuare e recuperare il volatile, rimasto tra i rami degli alberi.

IL SALVATAGGIO – Le operazioni sono proseguite per circa due ore, fino alle 15:00, con attenzione e pazienza, nel tentativo di riportare Cookie a terra senza mettere a rischio la sua incolumità. Alla fine, la notizia tanto attesa: Cookie è stato recuperato e riconsegnato al suo giovane proprietario, mettendo fine a un pomeriggio di paura e preoccupazione. “Un ringraziamento speciale va a tutti i Vigili del Fuoco intervenuti, che hanno dimostrato grande professionalità, disponibilità e sensibilità. Il loro tempestivo intervento e l’attenzione riservata anche a un piccolo animale in difficoltà rappresentano un esempio concreto del valore del loro lavoro.” ha detto il proprietario dopo aver riabbracciato Cookie.