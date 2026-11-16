Manzoni dimentica pure San Procolo? Nessuna celebrazione per il santo protettore di Pozzuoli

POZZUOLI – Ad accompagnare l’immagine di profilo realizzata con l’AI (sullo sfondo un Mattarella che somiglia più a George Cloney che a sé stesso con 30 anni in meno) non c’è il consueto post dedicato a San Procolo, il santo protettore della città, bensì una storia Facebook con foto ripresa dall’archivio dello scorso anno. Debacle mediatica, sciatteria o dimenticanza? Fatto sta che il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni nella giornata che mette al centro il santo protettore non ha scritto nulla. Zero. In un momento così tanto delicato per la città, che vede azzerate quasi tutte le celebrazioni religiose per i danni causati dal bradisismo, un messaggio di vicinanza del sindaco sarebbe stato un segnale di vicinanza e partecipazione per tanti.

NESSUN MESSAGGIO – L’ultimo post risale a sabato, dedicato invece a San Vitale che di puteolano, al massimo, potrebbe avere in comune solo il nome del consigliere Di Dio che tanto si è prodigato affinché quella piazza portasse quel nome. Ma tornando a oggi, Manzoni forse preso da altro ha dimenticato di indirizzare un messaggio ai tanti cittadini e devoti al “primo” santo della città. Cosa alquanto insolita, visto che da quando è sindaco ogni anno ha sempre ricordato e celebrato – attraverso la propria pagina Facebook – la festività di San Procolo. Correrà ai ripari nel corso della giornata? Chissà…