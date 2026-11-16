Elezioni a Pozzuoli, Figliolia scende in campo al fianco di un gruppo di giovani professionisti e imprenditori

POZZUOLI – Enzo Figliolia è pronto a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali. Lo farà al fianco di “Recta. Terra, Diritti, Futuro”, neo movimento politico nato nei mesi scorsi a Pozzuoli e composto da giovani professionisti e imprenditori che si dicono pronti a mettere in campo le proprie competenze al servizio della città. A dare loro manforte ci sarà anche il tre volte sindaco di Pozzuoli nonché attuale consigliere comunale Figliolia, il cui ruolo all’interno della compagine – che farà parte di un’ampia coalizione – è ancora tutto da decifrare. Intanto il primo passo verso il nuovo progetto politico sarà mosso giovedì 19 novembre alle ore 18:30 presso “Akademia” a Lucrino, dove andrà in scena un convegno dal titolo “Abbiamo una città in mente” organizzato da Recta durante il quale interverranno il presidente del movimenti Salvatore Maddaluno, il coordinatore Luigi Leone Esposito e lo stesso Vincenzo Figliolia.