POZZUOLI – «Oggi Pozzuoli festeggia San Procolo, il suo Santo Patrono. Chissà che il nostro protettore non riesca nel miracolo di far arrivare il CAS… Visto che oggi è già il 16 novembre. Che disastro!». E’ la denuncia che arriva da Gianluca Sebastiano, consigliere comunale di Pozzuoli che dalle pagine social denunciato il mancato pagamento del Contributo per l’Autonoma Sistemazione per gli sfollati del bradisismo. Allarme che già nei giorni scorsi era stato lanciato da numerosi cittadini, che non avevano visto accreditata sui propri conti la somma spettante.