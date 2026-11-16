POZZUOLI/ Auto scorrazzano sulla spiaggia di Licola Mare

POZZUOLI – Continua lo scempio sull’arenile di Licola e Varcaturo. Nel pomeriggio di sabato due auto sono state riprese mentre scorrazzavano lungo il tratto che ricade nel comune di Pozzuoli. Le due vetture hanno avuto accesso dal parcheggio dell’ex “Tramonto”, in via Sibilla. Noncuranti della presenza di persone che passeggiavano in riva al mare e dei pescatori amatoriali presenti sulla battigia, gli automobilisti hanno dato gas ai motori. Una pratica non nuova in questa zona da anni martoriata da moto e auto che danno vita a pericolose scorribande, devastando l’arenile nonostante i divieti.