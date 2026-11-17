POZZUOLI – Postamat fuori uso da giorni, lunghe file agli sportelli e difficoltà a prelevare i propri soldi. Ennesima giornata di caos presso gli uffici postali di Pozzuoli, in particolare a Monterusciello e Licola, dove gli utenti segnalano innumerevoli disagi. Su tutti c’è il mancato funzionamento dei dispositivi Atm, ormai out da cinque giorni. Ad ogni inserimento di carta, infatti, il messaggio che blocca la procedura è sempre lo stesso “Prelievo fuori uso”. Calvario che dall’esterno si sposta poi all’interno dove, chi vuole prelevare, è costretto a mettersi in fila con chi è già in attesa agli sportelli.

LE ATTESE – Così succede che per un semplice prelievo di denaro si è costretti ad attendere ore, proprio come è accaduto questa mattina nel piccolo ufficio postale di via Capuana a Monterusciello, gremito di gente. “C’erano persone in carrozzina in fila da oltre due ore” racconta un cliente “Dopo due ore e mezzo non sono riuscito a prelevare i miei soldi”. Da Poste intanto nessuna comunicazione è arrivata in merito al mancato funzionamento dei dispositivi di bancomat.