POZZUOLI – Giovedì 19 novembre 2026, dalle ore 9.30, presso l’Auditorium “Cardinale Alfonso Castaldo” del Villaggio del Fanciullo in Via Campi Flegrei, 12 a Pozzuoli, si terrà la presentazione ufficiale del Dossier regionale sulle povertà 2026, promosso dalla Delegazione Regionale Caritas Campania. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di analisi e confronto sulle fragilità sociali ed economiche del territorio campano, riunendo rappresentanti del mondo ecclesiale, delle istituzioni regionali, dell’università e dei servizi socio-sanitari.

LA POVERTÀ – Il Dossier regionale sulle povertà – alla sua 22esima edizione – è uno strumento prezioso per conoscere e comprendere le difficoltà del nostro territorio, a partire dall’ascolto quotidiano delle Caritas diocesane. La pubblicazione non contiene solo dati e analisi, ma storie, volti e vite. La povertà sta cambiando volto: riguarda anche chi lavora, ma non riesce a vivere dignitosamente, le famiglie che faticano a sostenere le spese quotidiane, chi deve fare i conti con la precarietà, le difficoltà abitative e la solitudine. La scelta di Pozzuoli è anche un segno concreto di vicinanza alle comunità dei Campi Flegrei, profondamente segnate dall’emergenza bradisismica. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia. Seguiranno gli interventi introduttivi di monsignor Antonio Di Donna.