POZZUOLI – Continuano i controlli contro la movida selvaggia sul territorio di Pozzuoli. Nella sola serata di sabato sono state 78 le persone sottoposte ai controlli, – condotte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – durante posti di controllo effettuati su tutto il territorio comunale. Nel bilancio della serata ci sono anche 30 veicoli fermati, sanzioni per violazioni del codice della strada e una denuncia a carico di un soggetto trovato sul territorio puteolano nonostante i divieti a cui era sottoposto. Le attività si sono concentrate, in particolare, a Largo Palazzine e Arco Felice.