SORRENTO – Con atto di citazione notificato in data odierna la Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, ha chiesto a 3 dipendenti del Comune di Sorrento, un ex dirigente del settore cultura e due istruttori amministrativi, oltreché all’ex Sindaco, di risarcire il danno erariale pari, in prima battuta, a complessivi euro 178.720,00 a titolo di risarcimento del danno patito dal Comune di Sorrento per effetto di acritiche e cieche liquidazioni di somme a favore di un’associazione privata, in relazione ad affidamenti di manifestazioni di carattere culturale avvenuti negli anni tra il 2022 ed il 2025. Tali liquidazioni, disposte sulla base di generiche fatture emesse dall’associazione, in totale assenza di documentazione giustificativa delle spese e di qualsiasi verifica sulla effettività delle prestazioni, consentivano l’afflusso di ingenti rimesse di danaro pubblico sul conto corrente intestato all’associazione, danaro pubblico di cui l’ex Sindaco aveva la disponibilità attraverso la materiale detenzione del bancomat acceso sul conto corrente dell’associazione stessa. Con quel bancomat l’ex Sindaco effettuava anche spese di carattere personale e voluttuario: ristoranti, capi di abbigliamento griffati, rifornimento carburante, soggiorni in strutture di lusso e perfino per l’acquisto, a Capri, di un orologio di lusso del valore di oltre 6.000 euro rinvenuto nell’abitazione dello stesso ex Sindaco in occasione di una perquisizione domiciliare disposta dall’autorità giudiziaria nel parallelo procedimento penale.

SOLDI PUBBLICI – L’impiego, da parte dell’ex Sindaco, dei soldi pubblici tramite la materiale disponibilità del bancomat dell’associazione risulta comprovato dagli inquirenti attraverso l’attività di positioning (localizzazione investiva con aggancio delle celle cui il telefono cellulare dell’ex sindaco si collegava, che ha consentito di verificare come lo stesso risultasse presente nei momenti e nei luoghi in cui venivano fatti gli acquisti tramite bancomat), oltreché dal vasto numero di intercettazioni telefoniche acquisite, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dell’ex legale rappresentante dell’associazione e finanche riprese video che mostrano l’ex Sindaco effettuare pagamenti utilizzando il bancomat dell’associazione (compendio probatorio versato in atti e acquisito dalla Procura contabile per il tramite della Gdf delegata). Il carattere personale e voluttuario delle spese effettuate dall’ex Sindaco con il bancomat dell’associazione emerge dal puntuale esame, contenuto nell’atto di citazione della Procura contabile, delle singole fatture passive che indicano come venivano spesi i soldi pubblici, ricostruite tramite l’analisi dei movimenti bancari e l’incrocio dei dati con quelli tratti dalle banche dati in uso alla Gdf delegata, all’epoca guidata dal Capitano Tartaglione.

L’INDAGINE – Condotta dai Vice procuratori generali Licia Centro e Ferruccio Capalbo, sotto il coordinamento del Procuratore regionale, Giacinto Dammicco – l’indagine coinvolge, oltre all’ex Sindaco, anche dipendenti della macchina amministrativa comunale che, omettendo i controlli imposti per legge, hanno agevolato e consentito siffatto sperpero di danaro pubblico. A fronte delle repliche mosse da alcune delle difese delle parti, che hanno insistito su una sorta di “prassi amministrativa” esistente presso l’ente e tesa a liquidare spese in assenza di qualsiasi giustificazione documentale dei costi asseritamente sostenuti, i Procuratori contabili hanno, per contro, evidenziato come proprio tali prassi degli uffici comunali – contrarie ai principi di buon senso prima ancora che alle chiare norme di legge – abbia consentito, negli anni, la proliferazione di plurimi episodi di sperpero del denaro pubblico, assurti purtroppo all’onore delle cronache presso il Comune di Sorrento, e come le cause profonde di tali fattispecie di disinvolto utilizzo di soldi dei cittadini non possano che legittimare le oggi intentate azioni della Procura contabile. La citazione chiude un primo ciclo di indagini, ma con altri atti si contestano ulteriori casi di sperpero di denaro pubblico consumatosi nell’ambito degli affidamenti ad altra società per l’importo di euro 190.106,23, in occasione di rassegne quali “Sorrento d’autore ed. 2023 2024”. La Procura contabile, proprio in ragione di tali elementi, oltreché delle risultanze emerse dall’acquisizione di alcuni atti del procedimento penale dai quali emerge un condizionamento e direzionamento dell’azione amministrativa da parte della politica locale – ha formulato le contestazioni mosse al dirigente a titolo di dolo (esteso alla volontà e consapevolezza del danno che si arrecava all’ente), accedendo solo in via subordinata e solo per i due istruttori amministrativi alla contestazione a titolo di colpa grave per violazione di legge e totale omissione dei compiti istruttori agli stessi intestati.

IL REATO – Il carattere doloso della contestazione mossa anche gli istruttori amministrativi, contestata dalle difese in ragione anche della recente assunzione in servizio e della inesperienza degli stessi, risulta fondata sulla circostanza che, ove avessero dovuto impieggare denaro proprio, tali minimi controlli sull’effettività delle prestazioni oggetto di generica fatturazione, gli oggi evocati istruttori amministrativi avrebbero senz’altro fatto e preteso, chiedendo conto e ragione al soggetto terzo incaricato di come lo stesso denaro proprio fosse stato impiegato e la prova dell’avvenuto effettivo impiego per lo scopo dichiarato; infine, rifiutando il pagamento in caso di mancata prova dell’effettività della prestazione. Per tali ragioni, la Procura contabile ha richiesto, in prima battuta, anche per gli istruttori amministrativi, la condanna a titolo di dolo, quanto meno eventuale, inteso come accettazione del rischio dello sperpero di danaro pubblico a fronte di cieche e acritiche liquidazioni in totale pretermissione delle funzioni di controllo ed istruttorie agli stessi intestate dalla legge. Nessun dubbio, infine, sul carattere doloso e volontario della condotta illecita e sussiste per l’ex Sindaco, chiamato rispondere, in concorso solidale doloso con il dirigente e gli istruttori della porzione di danno pari a 39.966,58 euro, somma corrispondente all’ammontare degli acquisti dallo stesso effettuati per spese personali utilizzando il bancomat dell’associazione, dallo stesso definita in un’intercettazione telefonica come una sua “creatura”. Il giudizio sarà celebrato presso la locale Sezione giurisdizionale in data 6 aprile 2027.