POZZUOLI/QUARTO – Per consentire l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle strutture, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare della Galleria Montenuovo, secondo il seguente calendario: da lunedì 23 a giovedì 26 novembre 2026 dalle ore 9:00 alle ore 16:30. Gli interventi riguarderanno le travi strutturali in corrispondenza dell’imbocco lato Arco Felice e prevedono il ripristino delle fessurazioni rilevate, il trattamento dei ferri di armatura e l’applicazione di rivestimenti protettivi. Le lavorazioni devono essere eseguite nelle ore diurne per garantire un’adeguata visibilità delle superfici interessate e le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori.