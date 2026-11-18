POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici previsti e sulla loro evoluzione, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo valida dalle 8 di domani, giovedì 19 novembre, alle 8 di venerdì 20 novembre, su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dal pomeriggio-sera. Sono attesi inoltre venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche locali, e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. L’avviso evidenzia un rischio idrogeologico localizzato su tutto il territorio regionale, con possibili ruscellamenti superficiali e trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con possibili tracimazioni e coinvolgimento delle aree depresse. Si segnalano inoltre possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali, nonché cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nelle aree caratterizzate da condizioni idrogeologiche fragili.