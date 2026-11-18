POZZUOLI – In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Pozzuoli aderisce a #GoBlue, la campagna promossa da UNICEF Italia e ANCI per celebrare il 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A partire da venerdì 20 novembre e per tutto il fine settimana, il Rione Terra si illuminerà di blu, trasformando il luogo simbolo della nostra città, visibile dal centro storico e dal porto, in un messaggio di attenzione e impegno per i diritti di bambine, bambini e adolescenti. Un gesto simbolico per ricordare che tutelare i loro diritti, ascoltare le loro voci e garantire a tutti le stesse opportunità è una responsabilità collettiva, che deve tradursi ogni giorno in azioni concrete. «Un ringraziamento speciale va alla nostra concittadina Ludovica Nasti, sostenitrice e testimonial di UNICEF Italia, che fin da piccolissima ha portato in alto il nome di Pozzuoli e che, attraverso il suo impegno, contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dei diritti delle bambine e dei bambini.» fanno sapere dal comune di Pozzuoli.