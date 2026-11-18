QUARTO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026, la Comunità MASCI Quarto 1 e l’Associazione culturale Arte nei Campi Flegrei, presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro di Quarto, promuovono un evento di sensibilizzazione, riflessione e memoria. Il programma prevede: ore 17.50, nella Chiesa del Gesù Divino Maestro, lettura dei nomi delle donne uccise nel 2026. Ore 18.00: Santa Messa in suffragio delle donne vittime di violenza, con preghiere dei fedeli dedicate. Ore 18.30 (al termine della Messa): benedizione, da parte del parroco don Genny Guardascione, di un pannello maiolicato realizzato dalle artiste di Arte nei Campi Flegrei, dedicato alle donne vittime di violenza e installato all’esterno della parrocchia. Apertura mostra collettiva d’arte presso la sede dell’Associazione Arte nei Campi Flegrei, con la partecipazione di oltre 20 artisti del territorio. Ingresso libero. L’iniziativa intende unire il linguaggio dell’arte, la forza della memoria e il valore della preghiera per ribadire il rifiuto di ogni forma di violenza e promuovere una cultura del rispetto e della dignità della persona. «Non sono numeri. Sono persone, sono vite spezzate». Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare e, simbolicamente, a indossare qualcosa di rosso, come segno di memoria, solidarietà e impegno. Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Parrocchia Gesù Divino Maestro, via Marmolito 1/A, Quarto.