POZZUOLI – La Puteolana 1902 ha comunicato ieri che il TAR Campania, con decreto pubblicato in data 17 novembre 2026, ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata dalla società nell’ambito del ricorso contro il provvedimento prefettizio che ha disposto la disputa a porte chiuse di tutte le gare casalinghe della stagione sportiva 2026/2027. La società, attraverso i propri legali, gli avvocati Eduardo Chiacchio, Alberto Saggiomo e Filippo Pandolfi, aveva richiesto un intervento cautelare urgente con l’obiettivo di anticipare i tempi della trattazione e ottenere la sospensione del provvedimento prefettizio. Una richiesta finalizzata anche a consentire, in via temporanea e in attesa della discussione collegiale, la riapertura dello stadio “Domenico Conte” al pubblico. Il Presidente della Quinta Sezione del TAR Campania ha tuttavia ritenuto di non concedere la misura cautelare monocratica richiesta, stabilendo che le questioni sollevate dalla società potranno essere più opportunamente esaminate in sede collegiale. La Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso è stata fissata per il 15 dicembre 2026. La Puteolana 1902 – fa sapere la società – continuerà a tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti, confidando nell’esito della successiva discussione collegiale.