POZZUOLI – EAV ha fatto sapere che nelle giornate del 20 e 21 novembre 2026 sono stati indetti scioperi nazionali che potrebbero comportare modifiche ai servizi. Per venerdì 20 lo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL interesserà il servizio autobus e le attività (biglietterie e servizi di supporto alla mobilità), mentre quello ferroviario sarà regolarmente effettuato. Per la giornata di sabato 21 novembre invece in occasione dello sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CUB e FGB, allo stato attuale non sono previsti impatti significativi sul servizio ferroviario EAV. Per entrambe le giornate sono garantiti i servizi nelle fasce orarie di garanzia i cui orari sono consultabili sul sito www.eavsrl.