QUALIANO – Il Gratta e Vinci “100X New” premia la Campania. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana a Qualiano, in provincia di Napoli, sono stati vinti 50mila euro presso il punto vendita di via Santa Maria a Cubito, 301. Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025, in Campania, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – è salita a 2,7 miliardi di euro, in aumento del 12,5% rispetto ai 2,4 miliardi registrati nei dodici mesi precedenti. Segno positivo anche per la provincia di Napoli, dove la spesa è passata da 1,28 miliardi di euro nel 2024 a 1,43 miliardi nel 2025, con un incremento dell’11,7%