VARCATURO – Ancora chip rimossi dalle carte di identità elettroniche. È un fenomeno che non conosce freno, nonostante la battente attività informativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. In poche ore 3 nuovi casi in città e in provincia. Il primo a Qualiano dove i militari della stazione locale hanno denunciato un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo alla circolazione ha esibito una carta di identità elettronica col chip rimosso. Il documento è stato sequestrato. Poco dopo, nella vicina Giugliano in Campania, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno denunciato una donna per aver fornito false generalità. Ad una verifica più approfondita, i militari hanno scoperto che la 52enne avesse violato i domiciliari. In tasca una CIE con il chip rimosso. Stessa sorte per un uomo di 54 anni che si è presentato nella stazione Carabinieri di Marianella per sporgere una denuncia. Quando ha consegnato la sua carta di identità, il militare ha notato un foro in prossimità del chip. Era stato rimosso. Il 54enne ha sporto denuncia ma è stato anche denunciato.