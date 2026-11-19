BACOLI – Settimane di forti disagi per residenti di via Boccaccio a causa di un guasto alla rete telefonica e internet. Un cavo della fibra ottica è stato accidentalmente tranciato durante alcuni lavori stradali in corso lungo via Cerillo, lasciando senza linea fissa e connessione numerose utenze della zona da quasi un mese. Il blackout digitale ha colpito in modo esteso alcuni condomini e case residenziali della centralissima strada, estendendosi a macchia di leopardo in tutta il quartiere limitrofo.

DISAGIO – Pesanti le ripercussioni sulle attività commerciali e sui servizi essenziali del territorio, rimasti bloccati per l’impossibilità di utilizzare i terminali elettronici e i sistemi gestionali collegati alla rete. Dalle informazioni lapidarie ricevute dal gestore dell’infrastruttura di rete, è stato precisato che il guasto è stato provocato da una ditta operante per conto di soggetti terzi, che durante una perforazione, ha danneggiato un cavo in fibra ottica. Non si conoscono, al momento, i tempi di ripristino della linea telefonica