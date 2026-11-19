BACOLI – Una mozione di censura al sindaco Josi della Ragione è stata depositata dai consiglieri del gruppo consiliare di minoranza formati da 5 componenti. L’atto è stato protocollato da Luigi Della Ragione e Nello Savoia di Fratelli d’Italia, Gianluca Schiano di Forza Italia e Vincenzo Salviati ed Annamaria Romani di Insieme Per Bacoli. La mozione presentata dall’opposizione consiliare ha come oggetto la vicenda giudiziaria conclusasi con l’assoluzione del sig. Giuseppe Secondo. “In data 22 ottobre 2021, – si legge nel documento – durante lo svolgimento di una seduta di Consiglio Comunale si verificava un grave episodio di disperazione che vedeva coinvolto il sig. Giuseppe Secondo, ex lavoratore del Centro Ittico Campano, il quale si cospargeva di liquido infiammabile minacciando di darsi fuoco; a seguito di tali accadimenti, il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione e l’allora Presidente del Consiglio Comunale dott. Mauro Cucco, attuale vicesindaco, sporgevano denuncia nei confronti del sig. Giuseppe Secondo, accusandolo di aver minacciato ripetutamente di morte il Primo Cittadino e di aver gettato liquido infiammabile sui banchi della presidenza e della maggioranza”.

CENSURA POLITICA – “In data 14 novembre 2026, il Tribunale di Napoli – continua la richiesta di censura – ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti del sig. Giuseppe Secondo dalle accuse di minacce nei confronti del Sindaco; come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale e confermato dalle testimonianze decisive dei Carabinieri presenti sul posto, il lavoratore non aveva alcun intento di aggredire o fare del male al Sindaco o ai componenti dell’assise, bensì manifestava unicamente la volontà di compiere un gesto estremo contro se stesso; la verità processuale accertata dal Tribunale di Napoli smentisce la narrazione pubblica di un presunto attentato o di una minaccia alla sicurezza personale del Primo Cittadino, riconducendo l’episodio a un drammatico gesto di protesta e disperazione lavorativa; un Sindaco, nell’esercizio delle proprie funzioni e nella comunicazione verso la cittadinanza, ha il dovere istituzionale di mantenere equilibrio, senso di responsabilità e aderenza ai fatti, evitando di alimentare allarmismi o di esporre un cittadino in difficoltà a una gogna mediatica fondata su presupposti rivelatisi infondati in sede giudiziaria; la vicenda ha comportato per un cittadino bacolese cinque anni di calvario giudiziario, a fronte di una situazione di fragilità sociale e occupazionale che avrebbe richiesto ascolto e tutela istituzionale piuttosto che una contrapposizione penale”. In relazione a tutto ciò i cinque consiglieri di minoranza chiedono all’intero consiglio comunale che si impegni “ad esprimere formale censura politica e istituzionale nei confronti del Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per la gestione comunicativa e istituzionale della vicenda occorsa il 22 ottobre 2021 e per aver accreditato pubblicamente una ricostruzione dei fatti smentita dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli; invita il Sindaco a porgere pubbliche scuse al sig. Giuseppe Secondo e alla sua famiglia, nonché a riferire in aula consiliare in merito alle iniziative che l’Amministrazione intende adottare per ristabilire un clima di rispetto e verità”.