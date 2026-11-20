POZZUOLI – Detriti e terreno sono finiti all’ingresso e nell’area del vulcano Solfatara a seguito di uno smottamento avvenuto nella notte. Chiuso l’accesso a via Coste d’Agnano, la strada che conduce al Rione Solfatara, ora raggiungibile da via Sant’Elmo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito intorno alle due sarebbe stata segnalata una grossa perdita d’acqua che ha portato, poco dopo, al crollo di un muro che delimitava uno spazio all’interno del quale erano presenti dei serbatoi. In poco tempo un ammasso di detriti e terreno è finito nell’area del vulcano e all’ingresso della Solfatara. Sul posto dalle prime ore dell’alba ci sono i tecnici e gli operai comunali che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il servizio idrico.