BACOLI/MONTE DI PROCIDA – E’ in atto un vero e proprio scontro istituzionale tra i sindaci di Bacoli e Monte di Procida. Sul piatto della diatriba ci sono le due aree di confine di Miliscola e Cappella, amministrate in collaborazione tra i due comuni. Lo scontro è nato qualche mese fa quando il sindaco di Monte di Procida aveva espresso formale richiesta al sindaco di Bacoli di voler istituire un senso unico a via Cappella, strada che traccia il confine tra i due comuni limitrofi. La richiesta non fu accolta da Josi che, a sua volta, a seguito dell’introduzione del divieto di sosta su via Miliscola, aveva chiesto al collega montese alcuni posti riservati per i residenti bacolesi di Miliscola, nel parcheggio comunale di Miliscola ricadente nel comune di Monte di Procida. Richiesta che Santolillo ha rispedito al mittente. Da lì è nato un vero e proprio scontro istituzionale tra i due sindaci condito da dispetti reciproci. Un conflitto che ha assunti i caratteri ufficiali nelle ultime ore con la nota inviata da Josi a Santolillo con cui chiede 800 mila euro per “compartecipazione agli oneri di gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento fognari”.

LA RICHIESTA – Il sindaco di Bacoli ha rotto gli indugi dopo la mancata risposta alla precedente nota inviata dall’assessore Merone al collega montese. “E’ evidente che l’assenza di un riscontro istituzionale – scrive Josi a Santolillo – non ha consentito, allo stato, di avviare un’interlocuzione costruttiva su una questione che incide direttamente sugli equilibri finanziari dell’Ente e che richiede, per sua natura, la collaborazione e la responsabilità di entrambe le Amministrazioni. In particolare, l’Ufficio tecnico ha rilevato che gli oneri effettivamente sostenuti nell’ultimo triennio, nonché quelli previsti per l’esercizio in corso, risultano significativamente aumentati rispetto ai parametri economici posti a fondamento dell’accordo convenzionale, risalente al 2008 e, pertanto, non più adeguati a rappresentare gli attuali costi di gestione, funzionamento e manutenzione degli impianti. Tale circostanza rende ormai necessario procedere a una revisione dei criteri di compartecipazione economica, affinché la ripartizione degli oneri tra le Amministrazioni interessate risulti effettivamente coerente con i costi sostenuti, nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità ed equità. Pur confermando la disponibilità del Comune di Bacoli a individuare una soluzione condivisa, nella consapevolezza che i rapporti tra Enti locali debbano essere improntati ai principi di collaborazione, correttezza e leale cooperazione istituzionale, tale disponibilità, non può tradursi nell’ulteriore e indefinita assunzione, da parte del Comune di Bacoli, di oneri economici non adeguatamente ripartiti. Pertanto, nelle more della definizione di una nuova convenzione che disciplini la compartecipazione del Comune di Monte di Procida in misura proporzionale agli effettivi costi sostenuti, riteniamo che deve esserci la corresponsione da parte del comune di Monte Di Procida di una somma pari ad almeno il 25% dei costi complessivamente sostenuti dal Comune di Bacoli per la gestione e la manutenzione degli impianti di sollevamento fognari almeno pe le ultime annualità, sulla base della relativa rendicontazione che sarà messa a disposizione degli uffici competenti. A solo titolo esemplificativo, e non esaustivo, si evidenza che le spese sostenute per impianti fognari, manutenzione, energia elettrica, per il solo anno 2025 si aggira intorno ad 800.000 €. Si avverte sin d’ora che, in caso di mancata disponibilità a definire bonariamente la controversia, decorso già infruttuosamente un mese dalla prima nota, ed entro e non oltre giorni 5 dalla data odierna, il Comune di Bacoli procederà, per il tramite dei competenti uffici, alla formale costituzione in mora dell’Ente e all’attivazione di ogni conseguente iniziativa amministrativa e giudiziaria ritenuta necessaria per il recupero delle somme dovute e la tutela delle proprie ragioni, ed alla tutela dell’ente e della comunità bacolese in ogni sede, con l’appostamento nel redigendo bilancio della somma spettante per il servizio fognario reso, senza ulteriore preavviso”