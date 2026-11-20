POZZUOLI – Si è tenuta nella serata di giovedì 19 novembre, presso l’“Akademia” a Lucrino, l’iniziativa promossa da “Recta” dal titolo “Abbiamo una città in mente”. L’appuntamento ha registrato una buona partecipazione della cittadinanza (circa 300 persone) e segnato il primo passo pubblico del neo movimento politico in vista delle prossime elezioni comunali a Pozzuoli. Nato nei mesi scorsi, “Recta. Terra, Diritti, Futuro” riunisce giovani professionisti e imprenditori pronti a mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Al loro fianco scende in campo anche Vincenzo Figliolia, tre volte sindaco di Pozzuoli e attuale consigliere comunale.

L’INTERVENTO DELL’EX SINDACO – Nel corso della serata si sono alternati gli interventi del presidente del movimento Salvatore Maddaluno, del coordinatore Luigi Leone Esposito e dello stesso Figliolia, in un clima di partecipazione che ha visto intervenire anche diversi sostenitori. Figliolia, partendo dall’emergenza legata al bradisismo, ha rivendicato il lavoro svolto durante le varie fasi della sua amministrazione e rilanciato il rinnovamento della classe dirigente, a vantaggio della quale metterà a disposizione la sua decennale esperienza di primo cittadino. «Per 10 anni in questa città c’è stata la fatica di tanti che insieme a me hanno tentato di cambiarne le sorti – dichiara con orgoglio l’ex sindaco –. E nessuno mi può contestare: errori può darsi ci siano stati, ma ho lasciato una città diversa da quella che troviamo ora». Inoltre ha aggiunto: «Oggi non siamo più in una fase in cui possiamo solo lamentarci. Io giro la città: tanti amici, tanti concittadini, tante persone, conoscenti e non, mi dicono “non ce la facciamo più”. Si lamentano tutti. È finito il tempo di lamentarsi. Oggi voi avete la responsabilità di scegliere il futuro di questa città, con il coraggio, con la forza».

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