BACOLI – Alla fine è stato trovato l’accordo tra lo “zoccolo” storico del Pd e i nuovi iscritti che fanno capo al sindaco di Bacoli. Dopo un certosino lavoro di ricostruzione della distanza tra i due gruppi effettuato dal segretario provinciale Francesco Dinacci, al congresso, che si terrà domani ai Fondi Baia, sarà la consigliera comunale Valentina Scamardella ad essere votata e a dirigere il partito locale e ad aprire una nuova stagione per il Partito Democratico a Bacoli. Una serie di fughe in avanti e di polemiche a seguito dell’improvviso aumento degli iscritti avevano fatto presagire ad un possibile commissariamento del partito. Ma Dinacci, in due settimane, è riuscito a ricomporre la frattura e ad arrivare al congresso di domani con un nome condiviso.

LA SCELTA – Valentina Scamardella non è la scelta migliore per i due gruppi contrapposti, ma è sicuramente quella più accettabile per le varie anime bacolesi del Pd. Il sindaco aveva puntato sulla fedelissima della sua Giunta Olga Schiano, ma la vecchia guardia non vedeva di buon grado questa scelta perchè la figura dell’assessore all’urbanistica del Comune di Bacoli sarebbe stata schiacciata sulla posizione politica di Josi. Nulla da fare per il favorito iniziale Giuseppe Schiano, l’ex consigliere comunale della Giunta Picone, sul cui nome Josi, in seguito, avrebbe messo il veto. Bocciate anche le ipotesi di una ragazza dei “Giovani Democratici” e del fedelissimo social del sindaco di Bacoli, Ciro Formisano.