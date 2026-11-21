POZZUOLI – «Natale, a Pozzuoli si o no? L’importante è arrivare in ritardo. Mentre negli altri Comuni la programmazione delle festività natalizie è partita da tempo, a Pozzuoli il 20 novembre la Giunta approva un atto di indirizzo per gli eventi natalizi 2026-2027. La questione è semplice. Delle due l’una, se si ritiene che per colpa del bradisismo, non sia opportuno organizzare eventi, lo si dica chiaramente. Ma se si decide di farli, allora bisogna avere una visione e utilizzarli per offrire un momento di serenità ai puteolani, ma anche per provare a dare una boccata d’ossigeno al commercio e all’economia cittadina.» È quanto sostiene il consigliere comunale Gianluca Sebastiano in merito ai ritardi sull’organizzazione di un programma di eventi natalizi a Pozzuoli.

I RITARDI – «Gli eventi – aggiunge Sebastiano – non possono essere soltanto un calendario di appuntamenti da mettere insieme all’ultimo momento. Devono essere uno strumento di attrazione, di promozione e di rilancio del territorio. Arrivare al 20 novembre con un atto di indirizzo significa partire ancora una volta in ritardo, senza che sia chiaro quale sia la strategia. Le solite cose fatte male, all’ultimo momento. E con il rischio, ormai tutt’altro che remoto, che riescano anche peggio. A Pozzuoli, evidentemente, anche il Natale deve fare i conti con i tempi dell’amministrazione.»