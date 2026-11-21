POZZUOLI – «Siamo quasi alla fine di novembre, dicembre è alle porte, e le famiglie sgomberate a causa del bradisismo non hanno ancora ricevuto il Contributo di Autonoma Sistemazione relativo al mese di ottobre» È quanto denuncia il consigliere comunale Guido Iasiello che fa suo il disagio di migliaia di sfollati che da giorni chiedono lumi sui pagamenti. «Famiglie – dice Iasiello – che hanno già perso la serenità della propria casa, costrette a vivere in sistemazioni temporanee e ad affrontare spese e sacrifici quotidiani. E oggi devono anche aspettare un contributo economico fondamentale per la loro sopravvivenza. L’Amministrazione Manzoni, ormai fortunatamente vicina alla fine del suo mandato, continua a dimostrare, a nostro giudizio, tutta la sua distanza dai problemi reali della città. Dopo aver respinto la nostra richiesta di sostenere la dichiarazione dello stato di emergenza, oggi assistiamo anche a questi ritardi, sui quali pretendiamo risposte immediate».