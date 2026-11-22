POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «È assurdo e vergognoso che, per riuscire a prenotare un appuntamento presso un ufficio INPS (Pozzuoli n.d.r.) ci si ritrovi davanti a indisponibilità addirittura fino a dicembre 2027, con la sola eccezione di due giorni nel prossimo dicembre. Ma come si può lasciare un cittadino in queste condizioni? Come si può pretendere che chi necessita’ oppure chi è in difficoltà e ha bisogno di assistenza, debba aspettare mesi, se non anni, per poter parlare con qualcuno e ottenere risposte? La NASpI non è un favore, è un diritto! E chi si trova senza lavoro non può essere lasciato solo, davanti a un computer, a combattere contro un sistema che sembra non funzionare. Vorrei vedere tutti quelli che gestiscono questa situazione ritrovarsi in mezzo a una strada, senza lavoro e senza certezze, e poi dover chiedere aiuto per ottenere ciò che gli spetta. Forse, solo allora, capirebbero cosa significa essere abbandonati dalle istituzioni. Si provveda immediatamente ad aumentare la disponibilità degli appuntamenti, a garantire tempi di attesa ragionevoli e ad attivare un servizio di assistenza accessibile a chi ha urgente bisogno di chiarimenti sulle pratiche, in particolare per chi deve presentare domanda di NASpI. Non è accettabile che un cittadino debba aspettare fino al 2027 per ricevere assistenza. Questa è una vergogna tutta italiana. I cittadini meritano rispetto, risposte e servizi accessibili, non appuntamenti impossibili e attese interminabili! Ovviamente tutto documentato!!!»