POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo per venti forti o localmente molto forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale dalle 21 di oggi, domenica 22 novembre, alle 18 di domani, lunedì 23 novembre. Il fenomeno delle mareggiate interessa le zone costiere: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana (zona 1), Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini (zona 3), Tusciano e Alto Sele (zona 5), Piana Sele e Alto Cilento (zona 6) e Basso Cilento.