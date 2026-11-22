POZZUOLI – Ventisei sospensioni con allontanamento dalla scuola per oltre quindici giorni e una raffica di insufficienze in condotta. E’ il pugno duro adottato dalla dirigente scolastica Elena Manto dopo l’occupazione del liceo “Ettore Majorana” di Pozzuoli, tra le scuole di Napoli e provincia finite al centro delle proteste studentesche delle ultime settimane. In questo caso, per l’istituto che ha sede nel quartiere di Monterusciello, non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine per liberare i locali, lasciati dagli studenti che solo nei giorni scorsi hanno ripreso le lezioni a seguito di “procedure tecnico-amministrative di ripristino delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza”. Un’attesa di quasi una settimana dal termine dell’occupazione a cui è seguita la doccia fredda: l’annuncio dell’avvio di un procedimento a carico dei giovani che hanno partecipato all’occupazione, tutti accusati di “interruzione di pubblico servizio e permanenza abusiva nei locali scolastici” e di “violazione dei doveri di correttezza, rispetto e legalità della convivenza civile”.

LA LETTERA – Accuse che la dirigente scolastica Elena Manto ha formalizzato in una lettera inviata mercoledì scorso ai genitori dei 26 studenti identificati attraverso un “riconoscimento facciale” avvenuto tra il 20 ottobre e il 3 novembre, durante le due settimane di occupazione del liceo. Un atto con il quale ha dato avvio al procedimento disciplinare che prevede l’allontanamento dalla scuola per oltre quindici giorni, secondo quanto contemplato dal regolamento dell’istituto. I destinatari sono stati convocati, insieme ai propri genitori, “a giustificare la propria condotta” in forma scritta mediante una memoria difensiva da inviare alla dirigente scolastica entro le ore 12 di martedì 24 novembre oppure durante la seduta del consiglio di istituto convocato sempre per la stessa giornata. Un’azione forte che mette ancora una volta al centro il liceo Majorana finito alla ribatta delle cronache tre anni per due iniziative a tutela del decoro condotte sempre dalla dirigente scolastica Elena Manto anche allora contestate aspramente da genitori e alunni) con le quali veniva vietato agli studenti di indossare jeans e pantaloni con tagli sulle gambe (pena la copertura delle parti nude con nastro adesivo) e il divieto di portare unghie lunghe durante le ore di educazione fisica.

LA PROTESTA – Questa volta però, oltre alla polemiche, si è passati alle contestazioni: dopo l’annuncio delle sospensioni e dei sei in condotta, studenti e genitori hanno dato vita a sit-in all’ingresso della scuola. “Se la responsabilità è collettiva perché la punizione è selettiva?” e “A scuola per aprire le menti non per chiudere le bocche” sono gli striscioni affissi davanti ai cancelli dell’istituto di Monterusciello a firma del collettivo studentesco del Majorana. Sul tema sono intervenuti anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e l’assessore alla pubblica istruzione Mariasole La Rana che nella giornata di giovedì hanno incontrato la dirigente scolastica avviando un tentativo di mediazione per riavvicinare le parti.

IL SINDACO – “Sto seguendo con attenzione la vicenda del liceo Majorana e ho incontrato sia la dirigente scolastica sia i genitori degli studenti coinvolti. Senza voler entrare nel merito delle posizioni delle parti, nel pieno rispetto del ruolo e dell’autonomia della scuola, auspico che il dialogo possa portare a una soluzione positiva della vicenda. – ha detto Manzoni – Credo che la scuola debba essere anche il luogo in cui i ragazzi imparano a sviluppare un pensiero critico, a confrontarsi e a esprimere pacificamente il proprio dissenso. Sono momenti importanti nel loro percorso di crescita, che devono accompagnarsi al rispetto reciproco e al senso di responsabilità. Sono fiducioso che, attraverso l’ascolto e il confronto, si possa trovare una soluzione nell’interesse dei ragazzi e dell’intera comunità scolastica”. Dal canto loro gli studenti respingono ogni addebito, negando di aver danneggiato interni e suppellettili e invitando la dirigente a dimostrare le proprie accuse. L’attesa ora è per dopodomani quando i primi studenti saranno chiamati a comparire davanti al consiglio di istituto, chiamato a pronunciarsi per le sanzioni superiori ai quindici giorni.