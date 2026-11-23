POZZUOLI – Martedì 24 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, il Comune di Pozzuoli e l’Ordine dei Giornalisti promuovono un nuovo appuntamento dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della violenza di genere, del rispetto e della responsabilità delle parole. “Femminicidio, le parole giuste” è il titolo del convegno che si terrà martedì 24 novembre, dalle ore 9.30 alle 11.30, presso il Palatrincone di Monterusciello. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pozzuoli attraverso il lavoro sul campo dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Marisole La Rana, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, conclude la prima sessione di appuntamenti promossa dall’Osservatorio per la Legalità del Comune flegreo. Dopo gli incontri realizzati nel corso dello scorso anno scolastico, riprende il percorso di educazione alla legalità rivolto agli studenti, con un approfondimento dedicato alla violenza di genere e al ruolo della comunicazione nel contrasto agli stereotipi, ai pregiudizi e alla normalizzazione della violenza

IL TEMA – Al centro del dibattito ci sarà l’importanza di utilizzare un linguaggio corretto e consapevole, soprattutto quando si raccontano episodi di violenza contro le donne. Un tema che riguarda non soltanto il mondo dell’informazione, ma anche la formazione delle nuove generazioni e la costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità. «Le parole hanno un peso e possono contribuire a costruire una cultura del rispetto oppure ad alimentare stereotipi e pregiudizi – dichiara il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni –. Per questo è fondamentale partire dai più giovani, offrendo loro strumenti per riconoscere ogni forma di violenza e sviluppare relazioni fondate sull’uguaglianza e sulla dignità delle persone. La scuola, le istituzioni e il mondo dell’informazione hanno una responsabilità comune: educare al rispetto, all’ascolto e alla consapevolezza. Contrastare la violenza di genere significa anche imparare a riconoscerla e a raccontarla con le parole giuste». All’incontro interverranno il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, l’assessora alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana, la presidente della Commissione Pari Opportunità Carla Ylenia Caiazzo, Ida Nunziante, delegata all’inclusione sociale della Croce Rossa Italiana, la criminologa ed educatrice Odile Mannini, Leandro Del Gaudio, capocronista de “Il Mattino”, e l’avvocato Gennaro Tortora, presidente dell’Osservatorio per la Legalità. «L’incontro «Femminicidio, le parole giuste» segna la ripartenza del percorso educativo e formativo iniziato con il concorso «Legalità e Territorio». Dopo un ciclo di incontri caratterizzati da un’impostazione non solo teorica, ma anche laboratoriale, siamo pronti a ripartire, offrendo ai ragazzi una rosa ampia di competenze – dato che ad ogni incontro intervengono esperti provenienti dal mondo della magistratura, del giornalismo, dell’educazione, dei servizi sociali e altro – e offrendogli, allo stesso tempo, la possibilità di un confronto prezioso, durante il quale possono sentirsi liberi di raccontarsi e chiedere supporto», dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione Mariasole La Rana.

LE SCUOLE – Parteciperanno gli studenti degli istituti comprensivi IC1 Artiaco–De Amicis–Diaz, IC3 Rodari–Annecchino, IC4 Pergolesi, IC6 Quasimodo–Dicearchia, IC7 Pergolesi 2 e IC8 Oriani–Diaz, dell’IPSEOA Lucio Petronio e dell’Istituto Superiore Statale Pitagora. Nel corso dell’incontro saranno inoltre definite le linee guida per il prossimo ciclo di dibattiti, anche alla luce dell’analisi degli elaborati realizzati dagli studenti che hanno partecipato al bando “Legalità e Territorio” per l’anno scolastico 2025/2026.