POZZUOLI – “Questa mattina si è verificata una nuova rottura sulla stessa condotta idrica interessata dai lavori dei giorni scorsi, nella zona di via Coste di Agnano. I tecnici e gli operai sono già al lavoro per effettuare la riparazione e ripristinare la fornitura idrica nel più breve tempo possibile. Secondo le prime stime, l’intervento dovrebbe richiedere circa due ore. L’Amministrazione comunale si scusa nuovamente con i cittadini per il disagio e li ringrazia per la pazienza e la comprensione.” È quanto fa sapere con un post su Facebook il comune di Pozzuoli che si è scusato con i residenti della Solfatara per la nuova interruzione idrica a seguito della frana dei giorni scorsi.