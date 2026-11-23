POZZUOLI – Convocata a Pozzuoli una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale di Pozzuoli per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 09:00, nella Sala delle Adunanze “Nino Gentile” in Via Tito Livio, 4. Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti punti all’Ordine del Giorno: lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 23 e 28 settembre e del 5 ottobre 2026; approvazione dell’aggiornamento e integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028; variazione al Bilancio di previsione finanziario e di cassa 2026-2028; ordine del giorno per l’adesione alla campagna “Diamo linfa al bene”, promossa da Libera in occasione del trentesimo anniversario della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie; ordine del giorno sulla situazione del cimitero comunale e richiesta di revoca della delega all’assessore Paolo Ismeno; ordine del giorno per l’intitolazione di via Campi Flegrei ad Adriano Olivetti, la revoca della relativa deliberazione di Giunta e la riqualificazione del belvedere; atto di indirizzo e sostegno politico-istituzionale all’iniziativa delle Regioni Puglia e Campania dinanzi alla Corte Costituzionale in materia di autonomia differenziata, con particolare riferimento alla tutela dell’unità nazionale, dell’uguaglianza dei diritti e della coesione economica e sociale del Mezzogiorno; ordine del giorno sulla riapertura dei termini per le candidature alla Commissione Locale per il Paesaggio, la verifica della regolarità della procedura e la richiesta di annullamento in autotutela della determinazione n. 2039 del 27 ottobre 2026; interrogazione a risposta orale sulle condizioni del cimitero comunale. Infine il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, imposte di registro e altri provvedimenti giudiziari.