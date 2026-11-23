BACOLI – Una collezione privata di fotografie e oggetti da collezione per raccontare oltre mezzo secolo di storia dell’America’s Cup attraverso immagini realizzate direttamente sui campi di regata e testimonianze materiali legate alla più prestigiosa competizione velica internazionale. È il progetto di una mostra che sarà allestita a Bacoli in occasione della 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Protagonista dell’esposizione sarà la raccolta del fotografo Umberto D’Eramo, testimone diretto di diverse edizioni della competizione. Le fotografie documentano regate, imbarcazioni, equipaggi e momenti significativi della manifestazione, mentre gli oggetti da collezione contribuiranno a ricostruirne la storia, le tradizioni e i protagonisti, dando vita a un percorso espositivo tra memoria fotografica e testimonianze materiali. In vista dell’organizzazione dell’iniziativa si è svolto un sopralluogo alla Casina Vanvitelliana, nel Parco Borbonico del Fusaro, con Umberto D’Eramo, proprietario della collezione, accompagnato da Luigi Borrone, direttore del Centro Espositivo Permanente FIAP di Bacoli. L’incontro è stato un’occasione per approfondire il progetto e valutare il legame tra l’esposizione, il patrimonio storico e paesaggistico del territorio e il grande appuntamento sportivo internazionale.

L’INIZIATIVA – La raccolta assume un particolare valore documentale: non si tratta soltanto di fotografia sportiva, ma di una testimonianza diretta dell’evoluzione dell’America’s Cup, delle sue protagoniste e dei suoi protagonisti e delle imbarcazioni che hanno segnato le diverse edizioni della competizione. Accanto alle immagini, i cimeli e gli oggetti da collezione offriranno ai visitatori un ulteriore punto di osservazione sulla storia della manifestazione, trasformando l’esposizione in un viaggio attraverso le sue imprese, i suoi protagonisti e la sua tradizione. Umberto D’Eramo è attivo nel mondo della fotografia dal 1974. Nel corso della sua carriera ha ottenuto oltre cento primi premi in concorsi fotografici internazionali e importanti riconoscimenti da organizzazioni come FIAP e PSA. Tra i risultati più significativi figura il primo premio nella sezione fotografia digitale alla X Biennale d’Arte Contemporanea di Firenze del 2015. Le sue fotografie sono state presentate in esposizioni e manifestazioni in Italia e all’estero, con esperienze espositive anche in Francia, Turchia, Vietnam, Georgia, Ucraina e Marocco. La mostra sarà ospitata nell’ambito delle attività del Centro Espositivo Permanente FIAP di Bacoli, con sede a Palazzo dell’Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro, nato dalla collaborazione tra Comune di Bacoli, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAP) e Centro Ittico Campano e Comune di Bacoli. L’iniziativa punta a inserire Bacoli e i Campi Flegrei nel circuito delle proposte culturali collegate all’America’s Cup, affiancando al grande evento sportivo internazionale un’esposizione di valore storico, documentale e fotografico. Un’occasione per raccontare, attraverso fotografie e oggetti da collezione, la storia di una competizione che ha attraversato generazioni e che si prepara a vivere un nuovo capitolo nelle acque del Golfo di Napoli.