POZZUOLI – Gli attivisti del “Club Napoli Lucrino Bruno Marotta” andranno in Tanzania per sostenere un progetto a sostegno dei bambini africani. Per mettere in campo l’iniziativa sarà realizzato un evento di beneficenza in collaborazione con l’associazione “Africa in Testa”. Si tratta di un aperitivo di beneficenza in programma per domenica 6 dicembre presso l’Akademia di Lucrino. “L’acqua è essenza di vita proprio come Bruno lo era per noi e attraverso l’acquisto di serbatoi vogliamo portare acqua e dare speranza a chi ne ha bisogno” fanno sapere gli attivisti del club dedicato all’indimenticato Bruno Marotta.