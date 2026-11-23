POZZUOLI – «Quante attività sono ancora aperte nel centro di Pozzuoli? Quali locali sfitti possono tornare a ospitare un negozio o una bottega?» Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania con delega alla formazione e Carmine Morelli, segretario cittadino del partito, chiedono di partire da questo censimento per definire un piano di rilancio del commercio. La proposta prevede che, entro cento giorni dall’insediamento di una cabina di regia coordinata dal Comune, siano indicati gli interventi prioritari, le risorse da reperire e i tempi di attuazione. «Non possiamo limitarci a chiedere contributi per tenere aperte le attività. Dobbiamo costruire le condizioni perché quelle attività tornino a crescere, perché nuovi imprenditori scelgano Pozzuoli e perché i nostri giovani possano trovare opportunità di lavoro nella propria terra», dichiarano Librandi e Morelli.

L’INIZIATIVA – Il censimento servirebbe a individuare le strade in cui sostenere le attività esistenti e gli immobili da recuperare per nuove aperture. È su questa base che i due esponenti di Forza Italia propongono di organizzare il centro storico come un centro commerciale naturale. Da piazza della Repubblica al porto, dalla Darsena al Rione Terra e al lungomare, negozi, ristoranti e botteghe artigiane entrerebbero negli stessi itinerari di chi visita i siti archeologici. Tra le decisioni da prendere nei primi cento giorni c’è quella su chi dovrà gestire il progetto e come vi parteciperanno gli operatori locali. Al Comune spetterebbe riunire intorno allo stesso tavolo Governo, Regione Campania, Città metropolitana, Camera di Commercio di Napoli, associazioni di categoria e imprenditori. Per ogni intervento il piano dovrebbe distinguere le spese da coprire con risorse pubbliche dalle opportunità di investimento privato. Restano da verificare il possibile coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti e di Sviluppo Campania e l’accesso ai programmi regionali, nazionali ed europei per il turismo, le imprese e il recupero degli spazi urbani. Un’altra decisione riguarda l’accesso al centro. Librandi e Morelli chiedono di valutare il Multipiano, l’area dell’ex Sofer e quella della stazione della Cumana per individuare dove sia possibile lasciare l’auto e proseguire con il trasporto pubblico. Frequenza delle corse, collegamenti ferroviari e integrazione delle tariffe con Napoli e con gli altri comuni flegrei rientrerebbero tra le priorità da fissare nel piano. Il termine dei cento giorni riguarda dunque la presentazione del programma. Per le opere e le misure a sostegno delle imprese, i promotori chiedono un calendario che i cittadini possano consultare, mentre proseguono gli interventi per la sicurezza degli edifici e il rientro degli sfollati. «La proposta è quella di costituire una cabina di regia istituzionale permanente, con obiettivi misurabili, responsabilità definite e un cronoprogramma pubblico», concludono Librandi e Morelli.