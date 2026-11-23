POZZUOLI – Cambia ancora l’organizzazione del 118 nei Campi Flegrei. Dal 21 novembre l’automedica Monte Auto, precedentemente dislocata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie, è stata trasferita all’Ospedale di Comunità di Bacoli, dove opera dalle 20 alle 8. Una decisione che lascia Pozzuoli senza un’automedica stabilmente presente nelle ore notturne, mentre la postazione aziendale Pozzuoli Auto continua a funzionare soltanto H12. Da tre mezzi H24 a un’ambulanza e un’automedica H12. Nel giugno 2025, presso l’ospedale di Pozzuoli, erano operative due ambulanze infermieristiche INDIA H24 e un’automedica H24. Con l’apertura della postazione di Monte di Procida, un’ambulanza e un’automedica sono state trasferite nel nuovo presidio. Da allora si sono susseguite diverse modifiche organizzative, tra riattivazioni, riduzioni d’orario e nuovi trasferimenti. Oggi il risultato è evidente: Pozzuoli dispone stabilmente di una sola ambulanza INDIA H24 e di un’automedica H12. Rispetto a giugno 2025, la presenza sul territorio di entrambe le tipologie di mezzi si è ridotta del 50% in termini di ore giornaliere.

LE DIFFICOLTA’ – Oltre 116mila abitanti tra Pozzuoli e Quarto. A sollevare interrogativi è anche il confronto demografico: Pozzuoli e Quarto contano complessivamente circa 116mila residenti, contro i 36mila di Bacoli e Monte di Procida. Un bacino di popolazione oltre tre volte superiore, al quale si aggiungono l’estensione territoriale, la complessità della viabilità e la presenza dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, punto di riferimento per l’emergenza sanitaria dell’area. La collocazione di un’automedica a Pozzuoli ha infatti anche una funzione strategica: consente il cosiddetto rendez-vous, l’incontro tra équipe medica e ambulanza infermieristica per garantire assistenza avanzata ai pazienti critici durante il trasporto. Con il trasferimento a Bacoli, questo supporto potrebbe richiedere tempi maggiori per raggiungere alcune zone di Pozzuoli e Quarto, soprattutto nelle ore notturne e in caso di interventi contemporanei. Va precisato che le ambulanze infermieristiche INDIA continuano a garantire il soccorso territoriale e che i mezzi trasferiti restano parte della rete di emergenza. Il problema, dunque, non è l’assenza di assistenza, ma la tempestiva disponibilità del supporto medico quando necessario.