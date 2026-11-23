POZZUOLI — L’INPS ha individuato 138 indirizzi web sospetti tra il 26 maggio e il 13 novembre 2026. Di questi, 102 erano già stati rimossi al 16 novembre. A rendere noti i numeri è stato lo stesso Istituto con un comunicato pubblicato il 18 novembre, nel quale ha fatto il punto sulle attività contro i falsi siti che sfruttano il suo nome per ingannare i cittadini. Il sistema è piuttosto semplice. I truffatori inviano SMS o email che imitano le comunicazioni ufficiali dell’INPS. Spesso parlano di rimborsi, di pagamenti da sbloccare o di dati da aggiornare. Nel messaggio compare un collegamento (link) che rimanda ad un sito molto simile a quello dell’ente previdenziale. Chi lo apre può essere indotto a inserire informazioni personali, credenziali di accesso o dati bancari. A finire nel mirino sono soprattutto le persone che hanno rapporti frequenti con l’Istituto, come i pensionati e i lavoratori. Basta una comunicazione credibile, magari ricevuta mentre si attende una prestazione economica, per sostituire il messaggio fraudolento con una richiesta autentica.

FALSA APP — Uno dei casi più recenti è stato rilevato dal CERT-AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che si occupa di minacce informatiche. L’11 novembre, gli esperti hanno segnalato un sito che imitava il nome e la grafica dell’INPS. La pagina veniva raggiunta tramite un link diffuso via SMS e invitava a scaricare una presunta versione dell’app INPS Mobile per dispositivi Android. Per completare l’operazione, agli utenti veniva chiesto di autorizzare l’installazione di applicazioni provenienti da fonti esterne agli store ufficiali. Durante i primi controlli, il file scaricato non conteneva un’app funzionante. Le verifiche successive hanno però fatto emergere un particolare importante: chi gestiva il sito poteva sostituire il file distribuito tramite un bot Telegram (un programma in esecuzione automatica), senza dover modificare il link inviato alle potenziali vittime. In questo modo, una pagina inizialmente innocua avrebbe potuto essere successivamente utilizzata per distribuire software dannoso. Il CERT-AgID ha richiesto la dismissione del dominio e ha condiviso le informazioni tecniche raccolte con le strutture competenti.

FURTO D’IDENTITÀ — Non tutte le truffe mirano a far installare un’applicazione. Alcune cercano direttamente di ottenere i documenti delle persone. Nell’agosto 2026 il CERT-AgID aveva già individuato una campagna che utilizzava il nome dell’INPS per chiedere agli utenti di caricare un documento d’identità, una busta paga e un selfie. Il falso portale presentava la richiesta come una normale verifica necessaria per accedere ad un servizio. Per rendere la procedura più convincente, i responsabili utilizzavano anche un sistema di controllo dei documenti basato sull’intelligenza artificiale. Un meccanismo simile a quelli che si incontrano quando si apre un conto online o si deve confermare la propria identità su una piattaforma digitale. Proprio questa somiglianza poteva convincere gli utenti a fidarsi. Il pericolo era legato alla quantità di informazioni richieste. Un documento d’identità, una fotografia del volto e una busta paga contengono dati che, una volta consegnati a sconosciuti, possono essere sfruttati per commettere frodi o tentativi di furto d’identità.

CONTROLLI E RIMOZIONI — Il monitoraggio dei falsi portali è svolto da diverse strutture dell’INPS, con il coinvolgimento del CERT-AgID e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Gli uffici controllano gli indirizzi sospetti, esaminano le segnalazioni ricevute e avviano le procedure necessarie per far disattivare le pagine contraffatte. Nel comunicato del 18 novembre l’Istituto ha riferito che, oltre ai 102 indirizzi già rimossi, quattro richieste risultavano ancora in attesa di esito al 16 novembre. Il numero complessivo di 138 indirizzi sospetti non implica che siano avvenute altrettante truffe ai danni dei cittadini. Si riferisce ai collegamenti individuati durante le attività di controllo. Non consente quindi di stabilire quante persone siano state effettivamente ingannate né quanti gruppi criminali siano coinvolti. La chiusura dei siti può impedire ad altri utenti di accedervi, ma non cancella gli SMS già ricevuti. Inoltre, chi organizza queste campagne può creare nuovi indirizzi e riprendere a diffondere gli stessi messaggi.

COME DIFENDERSI — Un SMS che annuncia un rimborso inatteso o la sospensione di una pensione può attirare facilmente l’attenzione. Ancora di più se si invita a intervenire subito per evitare problemi di pagamento. È proprio sull’urgenza che molte frodi fanno leva. Il destinatario viene spinto ad aprire il collegamento prima di chiedersi se la comunicazione sia autentica. L’INPS ricorda che non richiede l’invio di documenti personali o informazioni bancarie tramite collegamenti contenuti in SMS ed email. Quando si riceve un messaggio dubbio, la scelta più sicura è aprire direttamente il sito www.inps.it, digitandone l’indirizzo nel browser, e controllare le eventuali comunicazioni nella propria area MyINPS. Per utilizzare l’app INPS Mobile bisogna invece affidarsi agli store ufficiali. Chi ha già inserito informazioni su una pagina sospetta dovrebbe cambiare le credenziali eventualmente compromesse, utilizzando i canali ufficiali dell’Istituto. Se sono stati comunicati dati di pagamento, è importante contattare subito la banca. L’accaduto può essere segnalato anche alla Polizia Postale.