BACOLI – L’approccio è avvenuto durante il tragitto che li avrebbe dovuti portare al lavoro. Lui, 46 anni, gestore di una pizzeria, ha fermato l’auto lungo una stradina isolata ed ha bloccato le portiere, poi ha tentato di baciare ripetutamente la sua dipendente, una studentessa di 16 anni, mentre la palpeggiava nelle parti intime, nonostante le urla e le imprecazioni “Basta, finiscila”. E’ il racconto drammatico delle violenze subite dalla minore che hanno portato ieri all’arresto dell’uomo al termine di una minuziosa e articolata indagine condotta dai carabinieri della stazione di Monte di Procida. Un incubo che si è materializzato in un pomeriggio di agosto e denunciato solo successivamente dalla minore, che ha trovato il coraggio di raccontare quei momenti infernali vissuti all’interno di un’utilitaria diventata per oltre dieci lunghi minuti la sua trappola. Dalla quale è riuscita ad uscire solo quando il carnefice ha desistito e l’ha accompagnata in pizzeria. Non prima però di minacciarla: “Non devi parlare! Non devi dire niente a nessuno!”.

IL RACCONTO – Secondo quanto ricostruito dai militari attraverso testimonianze, messaggi WhatsApp ed altri elementi che hanno fatto scattare l’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini – quel giorno il 46enne era andato a prendere a casa la giovane con la scusa di doverla poi accompagnare sul posto di lavoro. “Vengo a prenderti io, non ti preoccupare” il classico messaggio rassicurante che in realtà nascondeva ben altro. L’imprenditore, inoltre, le avrebbe detto che durante il tragitto sarebbero dovuti andare a prendere anche un’altra dipendente, cosa che però non è avvenuta: una volta entrato in una stradina isolata, avrebbe bloccato le portiere e si sarebbe avventato addosso. In lacrime e sotto choc la ragazzina è riuscita ad allontanarsi dal locale telefonando alla madre e chiedendole di andarla a prendere in quanto “non si sentiva bene”. Una scusa utile per sfuggire dal quell’uomo che poco prima l’aveva violata non solo fisicamente, ma anche nell’anima. Appena giunta a casa, al sicuro, ha raccontato le violenze subite ai genitori che senza esitazione l’hanno condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è stata assistita e visitata dai medici.

LA VENDETTA – Nei giorni successivi alla violenza, inoltre, alcuni familiari e amici della ragazzina si sarebbero recati presso il locale del 46enne per “farsi giustizia da soli” senza però trovare l’uomo che nel frattempo si era reso irreperibile.