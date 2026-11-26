NAPOLI – Quindicesima edizione del premio di giornalismo “Francesco Landolfo” nel segno della memoria e della passione per il mestiere. Nel ventennale della scomparsa del giornalista, segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del “Roma” e presidente dell’Arga Campania, amici e colleghi si sono ritrovati all’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli per la cerimonia della consegna dei riconoscimenti. Dopo i saluti del presidente dell’Istituto, l’avvocato Gennaro Famiglietti, console generale di Bulgaria, si è aperto il confronto sui temi legati alla professione. La segretaria generale della Fnsi, Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante, dopo aver fatto il punto sulla situazione sindacale, ha presentato il prossimo congresso della stampa italiana che si terrà dal 23 al 25 febbraio a Napoli. «La scelta della sede – ha spiegato la segretaria – non è casuale poiché nel Mezzogiorno è in atto una pericolosa desertificazione dell’informazione». Largo poi ai ricordi e al racconto di Franco Landolfo negli interventi del direttore del “Roma”, Antonio Sasso, del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, del segretario aggiunto della Fnsi, Claudio Silvestri, del direttore responsabile del “Roma”, Pasquale Clemente, della presidente dell’Arga Campania, Antonella Monaco e di Geppina Landolfo, figlia di Franco e segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania.

I PREMIATI – Gerardo Ausiello, neo vicedirettore de “Il Mattino”, a cui è andato un premio speciale alla carriera, ha ricordato la sua formazione professionale al “Roma”, sotto la guida proprio di Franco Landolfo e Antonio Sasso. I premi per la Carta stampata sono andati a “Sapore di sale. Il fenomeno della salinizzazione delle falde sta alterando l’agricoltura di zone come la Piana del Volturno” di Emilio Vitaliano (Bbc Scienze) e a “Il fortino della camorra raso al suolo dalle ruspe: «È il nostro nuovo inizio»”, di Manuela Galletta (La Stampa). Per la Radio-televisione, premiati “Tartarughe al sicuro con Life Turtlenest” di Andrea Bettini (Futuro 24, Rainews24) e “Viaggio nell’ex manicomio di Aversa” di Silvia D’Angelo (Tg Club, TeleClubItalia). Per il Web il riconoscimento è stato attribuito a “Da Terra dei Fuochi a Terra del sole: l’agrivoltaico a Giugliano” di Pietro Faustini (Corriere.it) e a “Campania oltre la Terra dei Fuochi: il fiume Sarno, il più inquinato e il più pagato” di Carmen Cretoso (Anteprima24). Targa Gianpaolo Necco – consigliere nazionale Fnsi e UnArga, a cui si deve il rilancio delle attività dell’Arga Campania – a “La sfida delle bonifiche” di Giovanna Di Francia (Connessioni, Tv Campi Flegrei). Menzioni speciali sono state assegnate a “Un’ora in sala operatoria tra automi e protesi 4.0” di Maria Pirro (Il Mattino), “Quali e quanti sono gli immobili abusivi sul Vesuvio” di Sandro Di Domenico (NapoliToday), “Coltivano la Campania, ma ricevono meno di un quarto dei fondi: il paradosso delle 30mila donne che tengono viva la nostra agricoltura” di Germana Carillo.