POZZUOLI – La notizia tanto attesa è arrivata: Mario Spedaliere ha lasciato finalmente il reparto di rianimazione dell’ospedale di Pozzuoli. Dopo un mese trascorso a lottare contro la morte, Mario ce l’ha fatta. Il 34enne tifoso del Portici ha superato la fase più critica, che ha permesso ai medici del “Santa Maria delle Grazie” di disporre il trasferimento nel reparto di neurochirurgia. Dopo giorni di coma, a seguito delle gravi ferite riportate alla testa durante le violenze con i tifosi della Puteolana, Spedaliere ha gradualmente ripreso conoscenza rispondendo alle stimolazioni. Nella giornata di ieri è arrivata poi la bella notizia, condita dal commovente abbraccio con la moglie e madre dei suoi due figli (con un terzo in arrivo). “Io e mia nuora vi annunciamo che Mario è stato trasferito in reparto. Adesso inizia un’altra fase, un altro step. Continuiamo a pregare tutti insieme, abbiamo bisogno di tutti voi” ha detto un emozionatissimo Massimo Spedaliere, il padre di Mario che dal giorno del ricovero ha assistito dall’esterno dell’ospedale il proprio figlio insieme a familiari, amici e tifosi del Portici.