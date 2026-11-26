POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Spett.le Redazione di Cronaca Flegrea, desidero esprimere, come Puteolano il mio profondo disagio per la situazione del Cimitero Comunale. e magari se potreste pubblicare questo sfogo/denunzia. Comprendo perfettamente le difficoltà create dalla crisi bradisismica e la necessità di effettuare tutte le verifiche e gli interventi necessari per garantire la sicurezza pubblica. Tuttavia, dal 31 luglio a oggi, per molti cittadini l’accesso al cimitero continua a essere fortemente limitato. Tra questi ci sono anch’io. Da mesi non posso raggiungere la nicchia dove riposano i miei genitori, non posso portare un fiore, raccogliermi in preghiera o semplicemente dedicare qualche minuto al loro ricordo. Per qualcuno può sembrare un dettaglio, ma per chi ha perso i propri cari è una sofferenza reale che si aggiunge alle preoccupazioni quotidiane. Chiedo al Comune di Pozzuoli di fornire informazioni chiare sui tempi previsti per il completo ripristino dell’accessibilità e di valutare ogni possibile soluzione che consenta ai cittadini di raggiungere, in condizioni di sicurezza, le tombe e le nicchie oggi ancora interdette. Il rispetto per i defunti e il diritto dei familiari a poterli onorare meritano la massima attenzione. Cordiali saluti, Gennaro Troise.»