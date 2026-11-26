POZZUOLI – I militari della Guardia costiera di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di un motopeschereccio della locale marineria. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica.

L’operazione è il punto di approdo di un’indagine incentrata sulla sicurezza della navigazione e sulla regolarità degli equipaggi.

LE INDAGINI – Gli investigatori hanno analizzato le rotte percorse dall’unità, i dati di navigazione e la documentazione di bordo, concentrandosi su presunte irregolarità nella formazione e nell’attestazione di atti relativi agli equipaggi, nonché nelle procedure di imbarco di personale marittimo italiano e di paesi terzi. Il sequestro si inserisce in un più ampio quadro di vigilanza avviato dalla Guardia costiera di Pozzuoli a partire da dicembre 2025, finalizzato a verificare il rispetto della normativa sull’impiego dei marittimi a bordo delle unità da pesca. Nel corso dei controlli sono stati effettuati anche accertamenti amministrativi sulla provenienza e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.