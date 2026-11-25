POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei segnalare una situazione che ormai va avanti da settimane. Da un unico ingresso scolastico al Vittorio Emanuele di Arco Felice accedono solamente gli alunni di ben tre plessi e, nonostante la richiesta della dirigente scolastica di garantire la presenza dei vigili, ad oggi nulla è cambiato. Le auto vengono parcheggiate ovunque, senza lasciare libero nemmeno il passaggio per i pedoni, creando enormi difficoltà a genitori e bambini. Questa mattina, con la pioggia, la situazione è stata un vero delirio. Nonostante le ripetute segnalazioni, nessun intervento. Non si tratta di una questione di comodità, ma di sicurezza. Speriamo che, dando visibilità a questa problematica, qualcuno finalmente intervenga.» (Brunella M.)