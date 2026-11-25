POZZUOLI – «Mario sta per lasciare la rianimazione». E’ quanto ha fatto sapere Massimo Spedaliere, il padre di Mario, 34enne tifoso del Portici ridotto in fin di vita a Pozzuoli. Un mese dopo quella drammatica domenica, sono arrivate le parole cariche di speranza dall’esterno dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” dove Spedaliere ha annunciato che a breve il figlio lascerà il reparto di rianimazione per essere trasferito nel reparto di neurochirurgia. «Siamo al trentesimo giorno in rianimazione per Mario e molto probabilmente questo sarà l’ultimo perché a giorni passerà in reparto. È un passo importante che nessuno credeva potesse succedere, viste le sue gravi condizioni che comunque restano ancora serie. Grazie alle vostre preghiere e alla vostra vicinanza Mario ce la farà».