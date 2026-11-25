BAGNOLI – Si è introdotto di nascosto nell’abitazione del fratello, forzando una finestra, e aveva già messo da parte una collezione di videogiochi per portarla via. È finita così la visita non annunciata di un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli per furto aggravato. Tutto è cominciato con una telefonata al 112. A chiamare è stato un 37enne che, riguardando con calma le immagini delle telecamere di videosorveglianza direttamente dal proprio smartphone, aveva notato un uomo muoversi furtivamente in casa sua, al piano terra. In quell’uomo aveva riconosciuto il fratello, che a suo dire negli ultimi tempi lo aveva più volte importunato con richieste di denaro, talvolta accompagnate da minacce. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli. Mentre due militari si sistemavano ai lati dell’abitazione per sbarrare ogni possibile via di fuga, gli altri due sono entrati insieme al proprietario e hanno ispezionato tutte le stanze. Il silenzio proveniente da una stanza chiusa a chiave ha insospettito i Carabinieri. Una volta aperta la porta, hanno trovato all’interno il 42enne, in evidente stato di agitazione, che ha tentato di avvicinarsi al fratello. I militari lo hanno subito allontanato, bloccato e accompagnato in caserma, per evitare che la situazione degenerasse.

IL BOTTINO – Il sopralluogo ha ricostruito quanto accaduto. L’uomo era entrato dal cortile di pertinenza, scardinando una stretta finestra in alluminio, e aveva rovistato tra videogiochi da collezione per Playstation 1 e Gameboy anni 90’. Nel bottino anche videogiochi per Nintendo switch e playstation 5. Una parte della refurtiva è stata trovata all’esterno, già pronta per essere portata via, il resto era stato accantonato nella stanza. Nei pressi della finestra divelta è stato recuperato un cacciavite, che non apparteneva al proprietario e che è stato utilizzato verosimilmente per entrare. Tutta la merce è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, è in attesa di giudizio.